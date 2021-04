1. Bundesliga: Hector sichert Köln drei Punkte gegen Leipzig

Am 30.Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln zuhause gegen RB Leipzig mit 2:1 gewonnen. Die Sachsen drückten von Beginn an aufs Tempo und hatten in der dritten Minute die erste gute Gelegenheit durch Haidara, der nach Pass von Sörloth aus elf Metern knapp den Winkel verpasste. Die Geißböcke verteidigten verbissen, konterten aber auch gefährlich: in der 25. Minute konnte Gulacsi aber gegen Hectors Schuss aus 18 Metern parieren.

Beste Chancen auf der Gegenseite für Nkunku in der 35., Mukiele in der 37. und Sörloth in der 41. Minute blieben aber ebenfalls ungenutzt. So ging es ohne Tore in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel führte auf einmal die Funkel-Elf, als Hector in der 46. Minute nach Horn-Flanke am Fünfmeterraum unbedrängt ins rechte Eck einköpfen durfte. RB antwortete in der 59. Minute, als Haidara nach Pass von Halstenberg aus 20 Metern ins rechte Eck vollstreckte. In der 60. Minute führte aber auch schon wieder der Gastgeber, als Hector nach Doppelpass mit Duda aus 13 Metern ins rechte Eck einschoss. Die Nagelsmann-Elf drängte nun auf den Ausgleich, der FC verteidigte aber voller Hingabe und brachte die Führung ins Ziel. Mit dem überraschenden Sieg steht Köln vorerst punktgleich hinter Hertha auf Rang 16, Leipzig bleibt Zweiter und könnte noch weiter hinter Bayern München zurückfallen. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!