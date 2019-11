1. Bundesliga: Schalke gewinnt gegen Union – Platz zwei

Zum Auftakt des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Schalke gegen Union Berlin mit 2:1 gewonnen. Benito Raman brachte Königsblau in der 23. Minute in Führung, Union konnte aber in der 36. Minute durch den von Marcus Ingvartsen verwandelten Elfmeter ausgleichen. Beide Mannschaften gaben von Anfang bis Ende der Partie extrem viel Kampfeinsatz, das Unentschieden, nach dem es lange aussah, wäre durchaus angemessen gewesen.

Erst in der 87. Minute brachte der Treffer von Schalkes Suat Serdar die Entscheidung. Schalke rückt damit auf Rang zwei vor, Union bleibt auf Rang elf. (dts)