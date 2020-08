Bayerns Gegner im CL-Halbfinale ist Olympique Lyon

Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Halbfinale am kommenden Mittwoch auf Olympique Lyon. Die als Außenseiter gehandelten Franzosen gewannen am Samstagabend ihr Viertelfinale gegen Manchester City mit 3:1. Lyon war in der ersten Hälfte durch Maxwel Cornet (24.) in Führung gegangen, im zweiten Durchgang kam dann zwischenzeitlich der Ausgleich, verwandelt von Manchasters Kevin De Bruyne (69. Minute).

Trotzdem saß der Schock bei den Citizens offenbar tief, der Favorit hatte über lange Strecken nicht den Code, Lyons Abwehr zu knacken. Zehn Minuten später besorgte Lyons Moussa Dembélé (79. Minute) die Vorentscheidung und machte acht Minuten später mit einem weiteren Treffer den Deckel drauf. Im anderen Halbfinale kämpfen bereits am Dienstag RB Leipzig und Paris Saint-Germain um den Einzug ins Finale der Champions League. (dts)