Europa League: Wolfsburg und Gent trennen sich 2:2 – Gladbach mit Remis

Am dritten Spieltag der Europa-League-Gruppenpase haben sich der VfL Wolfsburg und KAA Gent mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Bereits in der dritten Minute erzielte Wout Weghorst das Führungstor für den VfL. Ein Eckstoß war zunächst vor die Füße des Wolfsburger Mittelfeldspielers Maximilian Arnold geklärt worden, der sich im rechten Halbraum behaupten konnte und anschließend einen überragenden Pass in die Tiefe zu seinem Teamkollegen Marcel Tisserand spielte. Dieser legte den Ball elf Meter vor dem gegnerischen Tor mit viel Übersicht quer zu Weghorst, der aus kurzer Distanz vollendete.

In der 24. Minute baute João Victor die Wolfsburger Führung weiter aus. Arnold hatte das Leder am Mittelkreis erobert und bediente seinen Teamkollegen João Victor auf der linken Seite. Dieser konnte sich im Eins-gegen-Eins gegen Gents Verteidiger Igor Plastun durchsetzen und schoss die Kugel aus 15 Metern ins untere rechte Eck. In der 41. Minute gelang Roman Yaremchuk der Anschlusstreffer für die Hausherren. Nach einem Einwurf hatte Gents Mittelfeldspieler Vadis Odjidja-Ofoe den Ball mit der Brust zu seinem Teamkollegen Yaremchuk bugsiert, der in die Mitte zog und das Spielgerät aus zentralen 22 Metern wunderschön unten rechts in die Maschen knallte. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte erneut Yaremchuk doch noch den Ausgleichstreffer für Gent. Nach einer Flanke von der linken Seite ging Yaremchuk mit dem Fuß auf Kopfhöhe des Wolfsburger Verteidigers Tisserand zum Ball und bugsierte so das Leder ins Tor. In der Parallel-Begegnung trennten sich Borussia Mönchengladbach und AS Rom mit einem 1:1 ebenfalls unentschieden. Hier erzielte Nicolò Zaniolo in der 32. Minute das Führungstor für die Römer per Kopf nach einem Eckstoß. In der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Lars Stindl per Elfmeter noch den Ausgleichstreffer für Mönchengladbach. Zuvor hatte Roms Verteidiger Chris Smalling einen Kopfball von Jonas Hofmann aus kurzer Distanz im eigenen Strafraum mit der Brust abgewehrt. Der Schiedsrichter William Collum meinte aber, ein Handspiel erkannt zu haben und zeigte daraufhin auf den Punkt. (dts)