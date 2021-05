Relegation 1. Bundesliga: Köln verliert Hinspiel gegen Kiel knapp

Im Relegations-Hinspiel um einen Platz in der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln zuhause gegen Holstein Kiel mit 0:1 verloren. Die Partie wurde von Beginn an hitzig und körperbetont geführt. Der Zweitligist hielt gut mit, den stärkeren Zug zum Tor hatten aber die Gastgeber.

In der 30. Minute setzte sich etwa Hector gegen Wahl und Komenda durch und wurde aus spitzem Winkel gerade noch von Ignjovski geblockt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Duda die beste Gelegenheit bis zu diesem Zeitpunkt, sein Schuss aus zentraler Position sauste aber knapp links vorbei. Zur Pause gab es keine Treffer zu vermelden. Nach dem Seitenwechsel hatte in der 54. Minute erneut der FC die große Gelegenheit, als Drexler von halblinks im Strafraum abzog und rechts neben das Gehäuse zielte. Den ersten Treffer markierte in der 59. Minute aber ein Kieler, als Lees Ecke den Kopf des gerade eingewechselten Lorenz fand und der 24-Jährige das Leder ins rechte Toreck beförderte. In der 65. Minute fand Skhiri fast die schnelle Antwort, doch sein Versuch aus 13 Metern geriet zu zentral, kein Problem für Gelios. In der 78. Minute hätte stattdessen fast die Werner-Elf erhöht, doch Serras Kopfball nach Reese-Flanke ließ nur die Latte erbeben. Nach einem direkten Freistoß der Funkel-Elf in der 83. Minute hätte Andersson im Nachsetzen aus drei Metern treffen müssen, Neumann rettete aber grandios auf der Linie. Die Geißböcke rannten an, blieben dabei aber glücklos. Letztlich blieb es beim knappen Auswärtserfolg der Kieler, die im Rückspiel am Samstag zuhause gute Chancen auf den Aufstieg haben, während Köln sich bis dahin etwas überlegen muss. (dts)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!