Update: Dänen-Star Eriksen nach Wiederbelebungsmaßnahmen in „stabilem“ Zustand

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat seinen Zusammenbruch bei einem Vorrundenspiel der Fußball-Europameisterschaft überlebt.

Nach neuesten Meldungen befindet sich der dänische Nationalspieler Christian Eriksen offenbar in einem „stabilen“ Zustand. Das teilte der europäische Fußballverband Uefa am Samstagabend mit, laut dänischem Fußballverband befand sich Eriksen „wach“ im Krankenhaus.

Die Fußball-Europameisterschaft ist von einem schwerwiegenden Vorfall überschattet worden: Im Spiel Dänemark gegen Finnland in Kopenhagen brach am Samstag kurz vor Ende der ersten Halbzeit der dänische Spieler Christian Eriksen auf dem Spielfeld zusammen. Einen ihm zugedachten Einwurf in der 42. Minute nahm er nicht an, sondern sackte stattdessen in sich zusammen.

Rettungskräfte begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen auf dem Rasen. Die dänischen Spieler bildeten einen Kreis um Eriksen, um ihren Mannschaftskameraden vor Blicken zu schützen.

Auf Fernsehbildern waren weinende dänische Spieler zu sehen. Das Publikum stand unter Schock. Das Spiel wurde unterbrochen, das ZDF brach seine Übertragung ab. Später wurde Eriksen auf einer Bahre vom Platz getragen und ins Krankenhaus gebracht. Das Schicksal des 29-jährigen Inter-Mailand-Spielers war zunächst unklar.

Offensivspieler Christian Eriksen war mit fünf Toren der beste Torschütze der dänischen Nationalmannschaft in der Qualifikation für die EM 2021. Der jahrelange Tottenham-Profi wechselte 2020 nach Inter Mailand.

