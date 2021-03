Geiger siegt im Einzel und mit dem Team in Planica

Karl Geiger hat den letzten Saison-Wettkampf der Skispringer gewonnen. Der Oberstdorfer setzte sich beim Skifliegen in Planica am Sonntag vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Geiger flog am Sonntag in…

Karl Geiger hat den letzten Saison-Wettkampf der Skispringer gewonnen.

Der Oberstdorfer setzte sich beim Skifliegen in Planica am Sonntag vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Teamkollege Markus Eisenbichler durch. Geiger flog am Sonntag in Slowenien 231 und 232,5 Meter weit.

Kurz vor dem Einzelwettkampf hatten die deutschen Springer erstmals seit 21 Jahren einen Teamwettkampf im Weltcup beim Skifliegen gewonnen. Geiger, Eisenbichler, Pius Paschke und Constantin Schmid setzten sich vor Japan und Österreich durch. „Ich bin sehr glücklich, dass wir das Team gewonnen haben“, sagte Eisenbichler, der 235,5 Meter weit flog. Beim zuvor letzten Sieg einer deutschen Mannschaft im Flug-Weltcup waren im Jahr 2000 noch Sven Hannawald und Martin Schmitt dabei gewesen. (dpa)

