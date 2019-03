Hopp spielt als erster Deutscher Darts-Premier-League

Max Hopp fiebert dem ersten Auftritt eines deutschen Darts-Profis in der Premier League sehnsüchtig entgegen: „Das bedeutet mir sehr viel. Es ist eine große Ehre, Premier-League-Luft schnuppern zu dürfen.“

„Ich bin sehr gespannt, was mich an diesem Abend erwartet und freue mich sehr darauf“, sagte Hopp vor seinem Auftritt am Donnerstag (ab 20.00 Uhr/DAZN und Sport1) in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Der 22 Jahre alte Hesse darf als Lokalmatador antreten, nachdem der Schotte Gary Anderson wegen Rückenproblemen zurückgezogen hatte. Hopp spielt die letzte Partie des Abends gegen den Niederländer Raymond van Barneveld.

Der Weltverband PDC nahm die deutsche Hauptstadt im vergangenen Jahr erstmals in den Premier-League-Kalender. Bei der Premiere im Februar 2018 waren gleich 12.000 Zuschauer dabei. Diesmal erwartet Hopp eine ähnliche Kulisse. „Es wird einfach großartig! Ich bin mir sicher, dass mich die Stimmung und die Atmosphäre gepaart mit dem Publikum umhauen werden“, sagte Hopp. (dpa)