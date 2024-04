Keine lebensgefährlichen Verletzungen bei Jonas Vingegaard

Der dänische Rad-Star Jonas Vingegaard hat bei seinem fürchterlichen Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt keine lebensgefährlichen Verletzungen erlitten. Wie sein Rennstall Visma-Lease a Bike mitteilte, zog sich der zweimalige Tour-de-France-Sieger einen Schlüsselbeinbruch und mehrere Rippenbrüche zu.

Der 27-Jährige werde zur Sicherheit im Krankenhaus bleiben. „Es war ein schlimmer Unfall, aber glücklicherweise ist er stabil und bei Bewusstsein“, teilte sein Team via X, dem früheren Twitter, mit.

Vingegaard sowie die beiden Stars Remco Evenepoel und Primoz Roglic waren auf der 4. Etappe der Baskenland-Rundfahrt in einen dramatischen Sturz verwickelt. Mehrere Fahrer waren rund 35 Kilometer vor dem Ziel in Legutio in einer Rechtskurve zu Fall gekommen und dabei in einen Betongraben gerutscht. Der Däne war lange Zeit reglos am Boden liegen geblieben und schließlich auf einer Trage in einen Krankenwagen abtransportiert worden.

Rund ein Dutzend weitere Fahrer gestürzt

Der belgische Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel hatte sich das Schlüsselbein gehalten, der Slowene Roglic vom deutschen Bora-hansgrohe-Team humpelte nach dem Crash auf der Straße. Er wurde in einem Mannschaftsfahrzeug vom Unfallort weggebracht und winkte dabei in die TV-Kamera. Als erster Fahrer war zunächst Natnael Tesfatsion aus Eritrea weggerutscht, danach stürzten rund ein Dutzend weitere Fahrer. Der Eritreer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Das Rennen wurde anschließend neutralisiert. Dem verbliebenen Peloton war der Kampf um den Etappensieg freigestellt worden. Dieser hatte aber keinen Einfluss auf die Gesamtwertung. Den fürs Klassement unerheblichen Etappenerfolg sicherte sich der Südafrikaner Luis Meintjes.

Roglic, der im Gelben Trikot des Gesamtführenden unterwegs ist, war erst am Vortag auf der dritten Etappe in einen heftigen Sturz verwickelt gewesen. Bandagiert ging er aber wieder an den Start. Die Baskenland-Rundfahrt, die am Samstag in Eibar endet, gilt für Vingegaard und Co. als Vorbereitungsrennen auf die Tour de France im Sommer. (dpa)