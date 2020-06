Königstransfer von Sané zum FC Bayern angeblich perfekt

Seit einem Jahr ist der FC Bayern an Leroy Sané dran, im Vorjahr verhinderte noch dessen schwere Verletzung den Wechsel. Nun scheint der Durchbruch geschafft zu sein. Der Ex-Schalker kommt nach Medienberichten für weniger als 50 Millionen Euro nach München.

Der Königstransfer des FC Bayern München ist offenbar perfekt. Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich nach Medienberichten offenbar mit dem deutschen Meister auf einen Wechsel geeinigt.

Demnach unterschreibt der Außenstürmer einen Fünfjahresvertrag in München. Das berichten der „Guardian“ in England und die „Bild“-Zeitung, die sich auf das Umfeld von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola beruft. Die Ablösesumme für Sané, der noch bis 2021 bei Manchester City unter Vertrag stand, soll dabei unter 50 Millionen Euro liegen. Laut „Guardian“ gibt es einen Sockelbetrag von 45 Millionen Euro plus mögliche Zuschläge.

Der FC Bayern war am Abend zu einer Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach dpa-Informationen wurde Sané-Berater Damir Smoljan aber am Dienstag in München gesehen. Er soll zu Gesprächen mit dem Club in der Stadt gewesen sein.

Sané hatte gerade erst sein Premier-League-Comeback für City gegeben. Der 24-Jährige hatte sich im August vergangenen Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen. Die Verletzung erlitt er kurz vor dem Start der laufenden Premier-League-Saison im als Community Shield bekannten Supercup. Kurz darauf war Sané in Österreich operiert worden.

City-Trainer Pep Guardiola hatte am 26. Juni bestätigt, dass der deutsche Flügelspieler ein neues Vertragsangebot von City abgelehnt habe und den Verein verlassen wolle.

Bereits im vergangenen Jahr wollte der FC Bayern den pfeilschnellen Stürmer verpflichten, ehe die schwere Verletzung dazwischen kam. Damals war eine Ablösesumme von über 100 Millionen Euro im Gespräch. Zu Zeiten von Corona und der geringen Restlaufzeit des Sané-Vertrages in Manchester war ein Abschlag aber fällig.

Damit dürfte Hasan Salihamidzic pünktlich zum Aufstieg als Bayern-Sportvorstand am Mittwoch einen guten Deal an der Säbener Straße präsentieren. Laut „Bild“ soll Sané auch nicht zum Top-Verdiener im Bayern-Kader aufsteigen. Vermutlich wird der Ex-Schalker bereits im August zur Mannschaft dazustoßen. Man City soll kein großes Interesse daran haben, dass Sané noch die restliche Champions-League-Saison im August bestreitet. Für den FC Bayern wäre er aber erst zur neuen Saison spielberechtigt.

Die Münchner Transferaktivitäten sind damit schon weit fortgeschritten. Am Dienstag absolvierte der ablösefreie Schalke-Torwart Alexander Nübel den Medizincheck in München und unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Auch das 18 Jahre alte Top-Talent Tanguy Kouassi von Paris Saint-Germain haben sich die Münchner bereits gesichert.

