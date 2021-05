NHL-Playoffs: Sturms Wild erkämpfen Entscheidungsspiel

Nico Sturm und die Minnesota Wild haben Spiel sieben in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erzwungen. Dank eines starken Schlussdrittels setzten sich die Wild gegen die Vegas Golden Knights nach zwei torlosen…

Nico Sturm und die Minnesota Wild haben Spiel sieben in der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL erzwungen. Dank eines starken Schlussdrittels setzten sich die Wild gegen die Vegas Golden Knights nach zwei torlosen Abschnitten noch mit 3:0 durch.

Ryan Hartman (46. Minute) und Kevin Fiala (50.) brachten Minnesota in Führung, Sturm bereitete den Schlusspunkt von Nick Bjugstad (56.) vor. Es war die erste Vorlage des Augsburgers in der Endrunde. In der Best-of-Seven-Serie fällt am Freitag die Entscheidung.

Das Ticket für die zweite Runde lösten dagegen die New York Islanders und die Tampa Bay Lightning. New York gewann Spiel sechs mit 5:3 gegen die Pittsburgh Penguins und trifft nun auf die Boston Bruins. Der Meister setzte sich mit 4:0 durch und entschied seine Serie gegen die Florida Panthers ebenfalls mit 4:2 für sich. Tampa Bays Gegner steht jedoch noch nicht fest, entscheidet sich aber zwischen den Carolina Hurricanes und den Nashville Predators. In diesem Duell führt Carolina mit 3:2. (dpa)

