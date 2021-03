Schwerer Sturz in Planica: Skispringer Tande im Krankenhaus

Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande ist im slowenischen Planica schwer gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.Am Donnerstag geriet der 27 Jahre alte Norweger im Probedurchgang direkt nach dem Absprung in Schieflage und knallte…

Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande ist im slowenischen Planica schwer gestürzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag geriet der 27 Jahre alte Norweger im Probedurchgang direkt nach dem Absprung in Schieflage und knallte nach 78 Metern mit dem Körper auf den Vorbau der riesigen Anlage in Planica. Tande wurde nach medizinischer Erstversorgung per Hubschrauber ins nächstgelegene Krankenhaus in Ljubljana gebracht. Detailliertere Angaben zu seinem Zustand gab es zunächst nicht. (dpa)

