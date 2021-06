Struff schafft Überraschung in Paris

Sorgte mit dem Sieg über den Russen Andrej Rubljow für eine Überraschung: Jan-Lennard Struff in Aktion. Foto: Felice Calabro'/AP/dpa/dpa

Der 31 Jahre alte Warsteiner gewann Paris gegen den an Nummer sieben gesetzten Russen Andrej Rubljow mit 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4 und folgte damit Alexander Zverev und Dominik Koepfer in die nächste Runde. Struff verwandelte nach 3:46 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde bekommt es der Davis-Cup-Profi jetzt mit dem Argentinier Facundo Bagnis zu tun. (dpa)

