Verstappen mit erster Bestzeit – Schumacher Vorletzter

Fuhr im ersten Training in Bahrain noch hinterher: Mick Schumacher. Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa/dpa

Mick Schumacher hat im Auftakttraining zu seinem Renndebüt in der Formel 1 zumindest seinen Teamkollegen geschlagen.Der 22 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher kam am Freitag bei Temperaturen von weit über 30 Grad in der Wü…

Der 22 Jahre alte Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher kam am Freitag bei Temperaturen von weit über 30 Grad in der Wüste von Bahrain im unterlegenen Haas-Rennwagen nicht über den vorletzten Platz hinaus. Fast eine halbe Sekunde war er dabei aber schneller als sein russischer Stallrivale Nikita Masepin.

Die erste Trainingsbestzeit der neuen Saison sicherte sich Max Verstappen. Der Niederländer bestätigte damit vorerst auch die starken Leistungen mit dem Red Bull bei den Testfahrten an gleicher Stelle vor zwei Wochen und weckte Hoffnungen auf einen spannenden WM-Kampf. Auf Rang zwei im Training schaffte es Valtteri Bottas im Mercedes, Titelverteidiger und Siebenfach-Champion Lewis Hamilton wurde im zweiten erneut schwarz lackierten Silberpfeil Vierter. Zwischen die beiden drängte sich noch Lando Norris von McLaren.

Sebastian Vettel kam im Aston Martin nicht über den zwölften Platz beim Auftakt zum Großen Preis von Bahrain hinaus. (dpa)

