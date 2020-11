Auf dem Weg zu 6G: Tech-Giganten schmieden „Next G Alliance“ – ohne Huawei und ZTE

Der Zusammenschluss verschiedener Hightech-Unternehmen „Next G Alliance“ will 6G ohne Huawei und ZTE umsetzen. Gemeinsam wollen sie die Führungsrolle Nordamerikas in der Technologie vorantreiben. Microsoft und Apple sind auch dabei.

Am 16. November trafen sich erstmals die Gründungsmitglieder von „Next G Alliance“, einer von der Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) im Oktober organisierte Gruppe von Unternehmen, die bei der Entwicklung der nächsten Generation von Mobiltechnologie zusammenarbeiten will.

Zum Konsortium der Gründungsmitglieder gehören unter anderem Apple, Google, HP, VMware, Intel, Cisco, LG Electronics, Ericsson, Nokia, Samsung, Microsoft, Charter Communications, Keysight Technologies, Mavenir, MITRE, AT & T, Bell Kanada, Ciena, Facebook, InterDigital, JMA Wireless, Qualcomm Technologies Inc., T-Mobile, TELUS, Telnyx, UScellular und Verizon.

Nicht dabei sind die chinesischen Firmen Huawei und ZTE – aufgrund der Sanktionen der US-Regierung.

Susan Miller, Präsidentin und CEO von ATIS erklärt:

Unsere Gründungsmitglieder repräsentieren führende Akteure der Branche, die Innovationen im mobilen Ökosystem vorantreiben. Als Teil der Next G Alliance zeigen sie ihr Engagement, Weichen zu stellen, um die Führungsrolle der nordamerikanischen Mobiltechnologie in der Zukunft voranzutreiben.“

Die Initiative will die Führungsrolle der nordamerikanischen Mobiltechnologie bei 6G vorantreiben. Ziel des Treffens war laut einer ATIS-Pressemitteilung die Festlegung der übergeordneten Richtung und der Strategie der Initiative.

Laut der Kommunikationsfachzeitschrift „W&V“ sei dies der wahre Startschuss für „6G“ gewesen. Erste Arbeitsgruppen werden sich demnach bereits Anfang 2021 treffen. (sm)