Bundesamt für Strahlenschutz: „Schwerwiegender Verdacht der Schädigung durch Mobilfunkstrahlung“ + UPDATE

Eine Leserin wies uns darauf hin, dass das Bundesamt für Strahlenschutz die Beteiligung an der Studie „Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations“ dementiert. In einer E-Mail schreibt das BfS: „Die Studie, auf die sich der Artikel bezieht, stammt nicht vom Bundesamt für Strahlenschutz. Aktuell gibt es keine wissenschaftlich belastbaren Hinweise auf eine Gefährdung von Tieren und Pflanzen.“

Die erwähnten Studie wurde von Dr. Cornelia Waldmann-Selsam und Dipl.-Forstwirt Helmut Breunig im Rahmen des BfS-Workshops „International Workshop: Environmental effects of electric, magnetic and electromagnetic fields: Flora and Fauna“ am 7. November in München vorgestellt.

In einer Stellungnahme schreibt das Bundesamt:

[Gelegentlich] werden geschädigte Bäume in der Nähe von Mobilfunk-Basisstationen […] aus der Bevölkerung gemeldet und durch Fotodokumentation belegt. Eine Sammlung derartiger Beobachtungen wurde von zwei deutschen Ärzten in einem Umweltmagazin publiziert. Es wurden 620 Standorte besichtigt, sechs konkrete Beispiele sind in der Publikation belegt. In vier Fällen wurde die Leistungsflussdichte gemessen. In exponierten Bereichen mit Baumschäden erreichten die Werte maximal acht Milliwatt pro Quadratmeter (1 – 2 % des Grenzwertes), in Bereichen ohne Schäden waren sie 10- bis 100-fach geringer.

Für eine weitere, ausführlichere Publikation wurden im Zeitraum 2006 – 2015 Bäume in Bamberg und Hallstadt beobachtet. Im Jahr 2015 wurden auch quantitative Daten erhoben. Es wurden 60 einseitig geschädigte exponierte Bäume mit Sicht zu einer Basisstation und 30 nicht exponierte gesunde Bäume ausgewählt. Messungen zeigten an der geschädigten Baumseite eine höhere Exposition mit hochfrequenten elektromagnetischen Feldern als an der anderen Seite oder an gesunden Bäumen. Lediglich 30 Bäume wurden zufällig ausgewählt. Davon waren 13 geschädigt und höher exponiert als gesunde Bäume. Von diesen 13 Bäumen zeigten 6 einseitige Kronenschäden, 5 hatten Schäden an verschiedenen Seiten. Das spricht für einen Zufallseffekt. Alle Messwerte für die hochfrequenten elektromagnetischen Felder lagen weit unterhalb der Grenzwerte.“