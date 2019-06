Traum vom E-Auto ausgeträumt? Audi ruft Tausende e-tron zurück

Ein Sprecher des Ingolstädter Automobilgiganten bestätigte gegenüber der WELT, dass „unter wirklich ungünstigen Bedingungen“ die Gefahr eines Kurzschlusses besteht und die Batterie des Fahrzeugs Feuer fangen könnte. Um dies zu vermeiden, ruft Audi tausende nagelneue e-tron in die Werkstätten.

Dieser Zwischenfall kommt denkbar ungelegen, denn erst seit März ist Audis e-mobiler Hoffnungsträger im Handel erhältlich. Der e-tron sollte endlich eine adäquate Antwort auf Teslas Model X sein, musste jedoch bereits viel Kritik einstecken.

Grund für den bevorstehenden, verpflichtenden Rückruf ist die Gefahr eines Kurzschlusses der Batterie und der damit verbundenen Brandgefahr. Aufgefallen ist der Fehler, als Fahrer nach dem Laden eine Batteriewarnleuchte beobachteten, die Feuchtigkeit im Akku-Steuergerät signalisierte. Betroffen sind Fahrzeuge, die vor März 2019 produziert worden.

It turns out that water can get into the high-voltage charging port of affected vehicles, making its way to the high voltage electronics and potentially leading to a battery fire. Yikes.

