Die saisonale Pumpspeicherung von Wasserkraft (SPHS) ist eine bereits etablierte, aber noch wenig genutzte Technologie. Forscher des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) bei Wien sehen in ihr jedoch ein enormes Potenzial.

Im Vergleich zu anderen ausgereiften Speicherlösungen, wie beispielsweise (synthetisches) Erdgas, bietet Wasserkraft ein beträchtliches Potenzial für äußerst wettbewerbsfähige Energiespeicherkosten. Die saisonale Pumpspeicherung von Wasserkraft könnte eine erschwingliche und nachhaltige Lösung zur Speicherung von Energie und Wasser im Jahresmaßstab sein, schreiben die Forscher in ihrer in „Nature Communications“ veröffentlichten Studie.

Saisonale Pumpspeicherung von Wasserkraft bedeutet, dass in Zeiten hoher Wasserführung oder geringen Energiebedarfs Wasser in ein tiefes, parallel zu einem großen Fluss gebautes Speicherreservoir gepumpt wird. Wenn Wasser knapp ist oder der Energiebedarf steigt, wird das Wasser aus dem Reservoir zur Stromerzeugung freigegeben.

