Chiquita-Morde: In Kolumbien sterben Menschen nicht nur für Koks, sondern auch für Bananen

Bananenfelder bergen düstere Geheimnisse. Eine der in Europa bekannten Marken hat Dreck am Stecken – Chiquita unterstützte jahrelang die paramilitärische bewaffnete Gruppe AUC. Nun kommt der Fall vor Gericht.

Chiquita-Bananen sind in ganz Europa in den Supermärkten zu finden. Seit Beginn des Fruchthandels in den 1800er-Jahren ist das Unternehmen in eine Reihe blutiger historischer Ereignisse verwickelt. Jetzt könnte der Konzern ernsthaft zur Rechenschaft gezogen werden.

2008 wurde das US-Unternehmen Chiquita Brands International Inc. von 2.154 kolumbianischen Klägern verklagt. Die Kläge…