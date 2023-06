Deutschlands Infrastruktur: Investitionsdefizite gefährden den Wohlstand

In den letzten Jahren hat der Staat viel zu wenig in die Infrastruktur investiert. Das kann fatale Folgen für unser Land haben. Foto: über dts Nachrichtenagentur

Deutschland muss wieder zukunftsfähig werden: Das Land leidet unter erheblichen Defiziten bei Investitionen und einer veralteten Infrastruktur. Staatliche Investitionen sind zu gering und falsch ausgerichtet. Ein Investitionsstau von 450 Milliarden Euro belastet das Land.

Über viele Jahre war Deutschland ein Vorbild an Innovation. Forschung, Entwicklung und Infrastruktur – andere Länder schauten neidisch auf Deutschland. Das ist längst nicht mehr so: Unser Staat hat erhebliche Defizite bei den Investitionen. Das geht aus einer gerade veröffentlichten Studie des „Instituts der Wirtschaft (IW)“ in Köln hervor.

Immer mehr…