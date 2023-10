Vorvertrag: Easyjet will 157 Maschinen bei Airbus kaufen

Der britische Billigflieger Easyjet will sich für die Zukunft besser aufstellen und greift dafür tief in die Tasche. In einem Vorvertrag wurde der Kauf von 157 Airbus-Flugzeugen vereinbart.

Die britische Fluggesellschaft Easyjet will beim europäischen Flugzeugbauer Airbus 157 neue Maschinen kaufen. Eine entsprechende Vorvereinbarung sei getroffen worden, teilte Easyjet am Donnerstag mit. Zudem sei eine frühere Bestellung von 35 Flugzeugen bestätigt worden. Das Geschäft hat den Angaben zufolge einen Wert von fast 20 Milliarden Dollar (knapp 19 Milliarden Euro).

Easyjet wolle „in der Zeit nach 2028 die Flotte modernisieren und wachsen“, erklärte Unternehmenschef Johan Lundgren. Gleichzeitig wolle die Airline Kosten sparen und nachhaltiger werden. Easyjet habe die Option auf weitere 100 Maschinen von Airbus.

Laut Vereinbarung soll Airbus 56 Maschinen vom Typ A320neo und 101 Maschinen der größeren Variante A321neo liefern, und zwar in den Jahren von 2029 bis 2034. Inklusive der 35 weiteren Maschinen beträgt der Katalogpreis laut Easyjet 19,9 Milliarden Dollar ohne Rabatte. Die Flugzeuge der A320neo-Familie von Airbus gehören aktuell zu den effizientesten Maschinen auf dem Markt.

