Etwa 240 Millionen Schoko-Hasen für Ostern: Mehr als im Vorjahr

Ostern kann kommen: Die deutsche Süßwarenindustrie hat in diesem Jahr rund 240 Millionen Schoko-Hasen produziert. Das teilte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) mit, gestützt auf eine Umfrage unter seinen Mitgliedsunternehmen.

Im Vorjahr lag die Zahl der Osterhasen bei 230 Millionen, 2022 bei 239 Millionen. Etwa die Hälfte der Schoko-Hasen, rund 118 Millionen Stück, geht demnach in Deutschland in den Verkauf.

Die restlichen werden ins Ausland exportiert – vor allem in die europäischen Nachbarländer, aber auch in die USA, nach Kanada, Australien oder Südafrika. Am beliebtesten ist dem Verband zufolge nach wie vor die Variante aus Vollmilchschokolade. (dpa)