Heil will Lockdown der gesamten Wirtschaft vermeiden

Corona-Regeln am Arbeitsplatz einhalten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will einen Lockdown der gesamten Wirtschaft wegen der anhaltend hohen Zahlen der positiven Corona-Tests vermeiden.

Es gehe darum, „dass unsere Wirtschaft, wo immer es geht, am Laufen gehalten wird“, sagte Heil am Montag im NDR. Er appellierte zugleich, die Corona-Regeln am Arbeitsplatz einzuhalten.

Dort, wo kein Homeoffice möglich sei, müssten die Hygiene-Auflagen strikt eingehalten werden, mahnte der Minister. Sonst könne er einen Stillstand auch in der Produktion nicht ausschließen.

Die Heimarbeit sei seinem Eindruck nach im Frühjahr mehr genutzt worden als jetzt, sagte Heil dem Sender. Er werde seinen Appell an die Unternehmen, das Arbeiten von zu Hause zu ermöglichen, am Dienstag in einer Konferenz mit den Personalvorständen großer Firmen bekräftigen. „Willkürlich Homeoffice zu verweigern, wäre jetzt unverantwortlich.“ (afp/sza)