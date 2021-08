Studie: Verbeamtete leben durchschnittlich fünf Jahre länger als Arbeiter

Verbeamtete Männer leben in Deutschland im Schnitt mehr als fünf Jahre länger als Arbeiter. Das berichtete der „Spiegel“ am Freitag unter Berufung auf eine noch unveröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Auftrag des Sozialverbandes VdK. Bei Frauen beträgt der Unterschied in der Lebenserwartung demnach im Schnitt drei Jahre.

Auch zwischen Beamten und Angestellten gibt es demnach Unterschiede. 65 Jahre alte männliche Beamte könnten im Schnitt noch mit 21,5 Lebensjahren rechnen, zitierte das Magazin aus der Studie. Bei gleichaltrigen Angestellten und Selbstständigen seien es noch 19 Jahre, bei Arbeitern nur 15,9. Bei Frauen fielen die Unterschiede zwischen den Berufsgruppen ähnlich aus.

Das DIW habe für seine Analyse die Haushaltsbefragung des Sozio-Ökonomischen Panels (SOEP) genutzt und mit amtlichen Sterbetafeln abgeglichen, hieß es weiter. VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte dem „Spiegel“: „Wir lehnen eine generelle Erhöhung der Regelaltersgrenze strikt ab.“ Schon jetzt schaffe es nur eine Minderheit, bis zum Alter von 65 Jahren Vollzeit zu arbeiten, geschweige denn bis 67. (afp)

