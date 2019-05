Arbeitszeit-Urteil: Familienunternehmer warnen vor strikter Umsetzung

Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, die gesamte Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. Dies war das Urteil des Europäischen Gerichtshofs.

Die mittelständischen Familienunternehmer warnen nun vor einer Eins-zu-eins-Umsetzung des Urteils in Deutschland. Das Urteil sei eine Zeitreise in die Vergangenheit und passe nicht in die Arbeitswelt von heute, sagte Peer-Robin Paulus vom Verband der Familienunternehmer.

Eine Umsetzung in deutsches Recht würde alles auf den Kopf stellen, was ein modernes Unternehmen mit seinen Mitarbeitern machen sollte. (dpa/as)