Audi-Chef sieht Anteil von Elektroautos bis 2025 bei einem Drittel

Der Vorstandsvorsitzende des Automobilherstellers Audi, Abraham Schot, hat prognostiziert, dass Elektroautos schon früher als gedacht ihren endgültigen Durchbruch haben werden. „Ein Drittel wird sicher in 2025 elektrifiziert sein“, sagte Schot am Dienstag dem Fernsehsender n-tv am Rande des Genfer Autosalons. Mit dieser Prognose bezog sich der Audi-Chef auf die Märkte in Europa, China und den USA.

Zudem glaube er, dass „jetzt nach vier, fünf Monaten“, nachdem das Elektromodell „E-tron eingeführt“ worden sei „das könnte nochmal früher kommen. Vielleicht 2022, 2023, 2024. Ich bin da sehr zuversichtlich“, so Schot weiter. (dts)