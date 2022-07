ExxonMobil: Gewinn auf knapp 18 Milliarden Dollar vervierfacht

Die Gewinne der beiden US-Energiekonzerne ExxonMobil und Chevron sind im zweiten Quartal wegen der hohen Preise für Öl und Gas enorm angestiegen. ExxonMobil konnten den Gewinn auf 17,9 Milliarden Dollar (17,6 Milliarden Euro) fast vervierfachen. Chevron verdreifachte den Überschuss im Vorjahresvergleich auf 11,6 Milliarden Dollar. Das teilten die Unternehmen am Freitag mit.

Die Konzerne profitierten von April bis Juni von einem Preissprung bei Rohöl um 71 Prozent und von 186 Prozent bei Erdgas. Beide Konzerne betreiben zudem noch Raffinerien.

Vorwurf

In den USA wie in Europa wird den Energiekonzernen vorgeworfen, vom Krieg Russlands gegen die Ukraine und der in Folge stark gestiegenen Preise für Öl und Gas übermäßig zu profitieren. US-Präsident Joe Biden hatte Anfang Juni gesagt, ExxonMobil „verdient mehr als Gott“.

Eine Erhöhung der Investitionen haben die beiden Energiekonzerne bislang nicht vorgesehen. ExxonMobil schüttete im zweiten Quartal 7,6 Milliarden Dollar an seine Aktionäre aus. Chevron verringerte seinen Schuldenstand und erhöhte die geplante Ausschüttung an die Anteilseigner. Die Summe soll im Gesamtjahr zehn bis 15 Milliarden Dollar betragen. (afp/mf)