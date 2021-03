„Facebook News“ startet ab Mai in Deutschland

Nach der Einführung in Großbritannien startet Facebook nun auch mit seinem Nachrichtenangebot in Deutschland. "Facebook News" werde ab Mai in Deutschland angeboten, teilte das US-Unternehmen mit.

Facebook verbreitet ab Mai Nachrichteninhalte einer ganzen Reihe von Medienhäusern und bezahlt auch dafür. Nun soll nach Großbritannien auch Deutschland folgen. In den USA gibt es „Facebook News“ bereits seit Ende 2019.

Facebook schloss nach eigenen Angaben Verträge etwa mit „Spiegel Online“, der „FAZ“, der Funke Mediengruppe und einer Reihe von Lokalzeitungen, Sportmedien und Modezeitschriften. Facebook sprach von „mehr als 100 Medienmarken“.

Im Laufe des Jahres würden weitere Partner bekanntgegeben. Facebook ist nach eigenen Angaben auch mit französischen Medienhäusern im Gespräch, um auch dort ein solches Angebot starten zu können.

Die Nachrichteninhalte sind über Links zu den Verlagsseiten erreichbar. Außerdem bietet Facebook passend zum Nutzerverhalten personalisierte Nachrichten an. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!