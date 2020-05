Ökonom warnt: Azubis lernen „mehr schlecht als recht zu Hause“ – Das wird Folgen haben

In Deutschland gibt es seit vielen Jahren einen großen Bedarf an Facharbeitern im Handwerk. Der Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer warnt davor, den Fernunterricht auf längere Zeit auszudehnen. Das könne "große Folgen für das künftige Angebot an Arbeitskräften haben", sagte Schäfer.

Angesichts der Coronakrise warnt der Arbeitsmarktökonom Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) vor den Folgen für die Ausbildung in den Betrieben.

„Oberstes Ziel muss sein, einen Abbruch der Ausbildung zu verhindern“, sagte Schäfer dem Nachrichtenportal T-Online. „Vorstellbar wäre, dass Betriebe sich zu Ausbildungsverbünden zusammenschließen, gegebenenfalls auch mit Zuschüssen für Betriebe, die Auszubildende aufnehmen.“

Zuletzt hatte unter anderem der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK) für staatliche Unterstützung für Ausbildungsbetriebe geworben.

Schäfer rechnet nicht mit Entlassungswelle

Obwohl jüngst die Arbeitslosigkeit gestiegen war, rechnet Schäfer nicht mit einer Entlassungswelle: „Natürlich wird die Arbeitslosigkeit weiter steigen.“ Das werde aber weniger an Entlassungen liegen „als vielmehr an Menschen, die in den kommenden Monaten in den Arbeitsmarkt drängen, aber kaum einen Job finden werden“.

Wer jetzt Arbeit suche, erwische einen „ganz schlechten Zeitpunkt“, so der Ökonom. Mit Blick auf die Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit, halte er es für möglich, „dass es mehr als fünf Millionen Arbeitnehmer betreffen könnte“. Die Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit seien damit in „einigen Monaten“ aufgebraucht.

Eine länger andauernde Phase der Corona-Einschränkungen, möglicherweise über mehrere Jahre, hält der Ökonom auch aus bildungspolitischer Perspektive für nur „schwer verkraftbar“.

Wenn die Schüler ein Jahr lang nur gruppenweise zur Schule dürften und die übrigen lernten „mehr schlecht als recht zu Hause, wird das große Folgen für das künftige Angebot an Arbeitskräften haben“, sagte Schäfer. „Unser wirtschaftlicher Erfolg hängt maßgeblich vom sogenannten Humankapital ab, vom Ideenreichtum, von der Ausbildung unserer Arbeitskräfte.“ (dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]