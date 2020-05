Rolls-Royce plant Abbau tausender Stellen

Auch der britische Traditionskonzern Rolls-Royce leidet unter der Wirtschaftskrise und ausfallenden Aufträgen. Die Firma stellt nicht nur die bekannten Luxusautos, sondern vor allem Flugzeugtriebwerke, her.

Der britische Industriekonzern Rolls-Royce plant nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wegen der Verwerfungen in der Luftfahrtbranche einen massiven Stellenabbau. Möglich seien bis zu 8000 Entlassungen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Quelle am Sonntag der AFP. Dies entspricht fast 15 Prozent der Gesamtbelegschaft des Flugzeugtriebwerksherstellers.

Ein Sprecher von Rolls-Royce nannte die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise „beispiellos“. Das Unternehmen habe rasch Maßnahmen ergriffen, „um unsere Liquidität zu erhöhen und die Ausgaben drastisch zu senken“. Dies reiche jedoch nicht aus.

Stellenabbau

Dem Sprecher zufolge befindet sich die Geschäftsleitung in Gesprächen mit den Gewerkschaften. Eine Entscheidung über den möglichen Stellenabbau soll demnach bis spätestens Ende Mai verkündet werden. Rolls Royce hat weltweit 50.000 Mitarbeiter, davon 24.000 in Großbritannien.

Die Corona-Krise trifft die Luftfahrtbranche hart, der Flugverkehr ist weltweit massiv zurückgegangen. Zahlreiche Reisen wurden storniert, ein Großteil der Flugzeuge von Airlines rund um den Globus muss am Boden bleiben.

Am Freitag hatte die irische Billigfluglinie Ryanair mitgeteilt, bis zu 3000 Arbeitsplätze abzubauen. British Airways kündigte die Entlassung von 12.000 Mitarbeitern an.

Rolls-Royce hatte im April seine Dividendenzahlung an die Aktionäre gestrichen und vor drastischen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Jahreszahlen gewarnt. Bereits 2018 hatte das Unternehmen seine Belegschaft um 4600 Mitarbeiter verkleinert. Betroffen waren damals vor allem Mitarbeiter in der Verwaltung. Der nun geplante Abbau soll offenbar vor allem die Mitarbeiter im Triebwerksbereich für die zivile Luftfahrt betreffen. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Viele bezeichnen ihr berufliches oder soziales Umfeld metaphorisch als „Schlachtfeld“ – doch für die KP China bedeutet es Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Partei, die die Regierung Chinas stellt, vertritt den Grundgedanken der „uneingeschränkten Kriegsführung“: „Einfach ausgedrückt, Schwarzkopf [Oberbefehlshaber der multinationalen Streitkräfte des Golfkriegs] + Soros + Morris [Schöpfer des Morris-Wurm-Computervirus] + bin Laden? Das ist unsere wahre Karte, die wir ausspielen“, so zwei chinesische Oberste, die „Erfinder“ der „Uneingeschränkten Kriegsführung“.

Der Schlüsselpunkt dazu sind nicht unbedingt die unter Waffen stehenden Streitkräfte, sondern die „Generalisierung von Krieg“ für jeden chinesischen Landesbürger. „Uneingeschränkte Kriegsführung“ meint, dass „alle Waffen und Technologien nach Belieben eingesetzt werden können; was bedeutet, dass alle Grenzen zwischen Krieg und Frieden, zwischen militärischer Welt und ziviler Welt aufgebrochen werden.“

Es werden Methoden verwendet, die sich über Nationen hinweg erstrecken und verschiedene Bereiche benutzen. Finanzmärkte, der Handel, die Medien, internationales Recht, der Weltraum und viele mehr sind potenzielle Schlachtfelder. Zu den Mitteln des Kampfes gehören das Hacken von IT-Systemen, Terrorismus, biochemische Kriegsführung, ökologische Kriegsführung, atomare Kriegsführung, elektronische Kriegsführung, die Verbreitung von Drogen, Geheim- und Nachrichtendienste, Schmuggel, psychologische Kriegsführung, Ideologie, Sanktionen und so weiter. Darum geht es im 18. Kapitel dieses Buches.



Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]