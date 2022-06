TotalEnergies erhält Zuschlag für Erschließung von weltgrößtem Gasfeld

Katars Staatsminister für Energieangelegenheiten und Präsident und CEO von QatarEnergy Saad Sherida al-Kaabi (R) und der CEO des französischen Energiekonzerns TotalEnergies Patrick Pouyanne am 12. Juni 2022 in der Zentrale von QatarEnergy in Doha. Foto: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images