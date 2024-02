Unternehmen Tarifverhandlungen – längerer Streik denkbar

Verdi ruft Lufthansa-Bodenpersonal für Mittwoch zu Warnstreik auf

Fluggäste müssen sich am Mittwoch auf Verzögerungen bei der Lufthansa einstellen. Denn Verdi ruft das Bodenpersonal an mehreren Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Betroffen sind von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf.