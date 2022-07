Straßenverkauf: Wie man mit einem Imbisswagen ein lukratives Geschäft aufbaut

Heutzutage gründen immer mehr Menschen ein Unternehmen. Nicht alle Unternehmungen erfordern große Investitionen, aber es gibt gute Möglichkeiten, ein lukratives Unternehmen zu gründen, ohne dass Sie große Maschinen anschaffen oder viel Geld ausgeben müssen.

In diesem Sinne sind Street-Food-Geschäfte eine zunehmend beliebte und rentable Option für den Markt. Der Verbraucher wird von diesem originellen und praktischen Produkt angezogen, das Zeit und Geld spart, und für den Unternehmer ist es eine einfache Möglichkeit, fast sofort Geld zu verdienen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Nahrungsmittelwagen, um loszulegen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps für die Gründung eines Street-Food-Unternehmens.

Wählen Sie Ihren Standort mit Bedacht

Einer der Vorteile des mobilen Verkaufs besteht natürlich darin, dass Sie Ihr Geschäft je nach Gebiet, in dem Sie am ehesten Kunden anziehen, verlegen können. Street-Food-Geschäfte sind sehr typisch für touristische Gebiete, da Touristen typische Speisen und Snacks der besuchten Regionen probieren möchten.

Es ist auch profitabel, wenn das Geschäft in einem Bereich mit hohem Fußgängeraufkommen angesiedelt ist, z. B. in einem Park, an einer Hauptstraße der Stadt oder in einem Stadtzentrum. Auf diese Weise können wir eine größere Anzahl potenzieller Kunden erreichen und unserem Unternehmen Sichtbarkeit verleihen.

Eine weitere gute Möglichkeit ist, sich in der Nähe von großen Büros oder Gewerbegebieten niederzulassen. Menschen, die an diesen Orten arbeiten, sind möglicherweise sehr daran interessiert, Snacks für den Vormittag oder Fast Food für das Mittagessen in der Mitte ihres Arbeitstages zu kaufen, sodass dies ein sicherer Absatzbereich sein kann.

Originell sein, um einen Bedarf zu decken

Um einen erfolgreichen Straßenverkaufsstand zu betreiben, müssen Sie nach einer guten Gelegenheit suchen. Verkaufen Sie nicht nur Lebensmittel auf der Straße, sondern gehen Sie darüber hinaus und gehen Sie auf den Geschmack des Publikums ein. Ermitteln Sie, welche Bedürfnisse die Menschen haben und welche nicht erfüllt werden.

Lassen Sie die typischen Hamburger und Sandwiches beiseite; die Straßen sind voll von Geschäften, die diese Art von Essen verkaufen. Die Kunden erwarten etwas mehr, etwas Neues, das ihnen einen Grund gibt, an Ihrem Wagen anzuhalten. Die Kunden von heute sind anspruchsvoller geworden und haben höhere Erwartungen. Sie wollen verschiedene Geschmacksrichtungen, typische Speisen aus anderen Ländern, einzigartige Desserts kennenlernen.

Recherchieren Sie, was in dem Gebiet, in dem Sie arbeiten werden, erfolgreich sein kann. Nutzen Sie Ihre Kreativität und scheuen Sie sich nicht, etwas anderes anzubieten.

Berücksichtigen Sie die Einschränkungen und Regeln der einzelnen Gebiete

Jedes Land und jede Stadt kann ihre eigenen Regeln und Einschränkungen für den Straßenverkauf haben. Selbst in ein und derselben Stadt kann es vorkommen, dass in bestimmten Gegenden, z. B. in historischen Zentren oder in der Nähe bestimmter öffentlicher Gebäude, kein Straßenverkauf erlaubt ist. Informieren Sie sich unbedingt darüber, bevor Sie Ihre Tätigkeit aufnehmen, denn Sie könnten unangenehm überrascht werden, wenn Sie eine Geldstrafe erhalten oder von den Behörden verwarnt werden.

Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie sich vergewissern, dass Ihre Tätigkeit stets im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erfolgt. Erkundigen Sie sich, bevor Sie mit dem Verkauf beginnen, ob Sie irgendwelche Lizenzen oder Genehmigungen beantragen müssen, z. B. die obligatorischen Lizenzen für alle Unternehmen, die mit Lebensmitteln umgehen (u. a. Hygiene, Sicherheit und Gesundheit).

In anderen Städten können bestimmte Genehmigungen erforderlich sein, um den öffentlichen Straßenraum zu nutzen. Sie müssen herausfinden, was für die Durchführung der Tätigkeit in Ihrem speziellen Bereich erforderlich ist. Es kann sinnvoll sein, sich von einem Berater oder Anwalt beraten zu lassen.