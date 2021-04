Viele Kleinanleger verloren Geld: Merkel verteidigt Einsatz für Wirecard bei China-Reise

Was hat die Bundeskanzlerin mit dem Milliarden-Bilanzskandal bei Wirecard zu tun? Sie ist als Zeugin in den Untersuchungsausschuss geladen. Thema ist vor allem ein Gespräch mit einem alten Bekannten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren Einsatz für das damalige Dax-Unternehmen Wirecard bei einer China-Reise 2019 verteidigt.

„Die Wirecard AG genoss bei der Reise keine Sonderbehandlung“, sagte die CDU-Politikerin im Untersuchungsausschuss zum mutmaßlichen Betrugsskandal um das Fintech-Unternehmen im Bundestag. Das Bemühen von Wirecard um Markteintritt in China habe sich mit den Zielen der Bundesregierung gedeckt. Es sei normal, dass sich die Bundesregierung und auch die Kanzlerin bei bilateralen Kontakten für die Interessen der deutschen Wirtschaft einsetze. Merkel betonte: „Es gab damals allen Presseberichten zum Trotz keinen Anlass, von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard auszugehen.“

Im vergangenen Sommer hatte Wirecard ein Bilanzloch von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Jahresabschlüsse mindestens seit 2015 gefälscht wurden. Die Wirtschaftsprüfer gaben diesen Abschlüssen jedoch immer wieder uneingeschränkt ihren Stempel. Durch die Pleite entstand nach Rechnung der Union ein wirtschaftlicher Schaden von rund 22 Milliarden Euro – viele Kleinanleger verloren Geld.

Vor der China-Reise hatte Merkel ein Gespräch mit dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg, der als Lobbyist für Wirecard tätig war. Sie könne sich zwar nicht erinnern, dass Guttenberg Wirecard konkret erwähnt habe, sagte Merkel. Es sei aber richtig, dass sie ihn nach dem Gespräch an ihren Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller verwiesen habe.

Merkel hat sich „nicht mit Ruhm bekleckert“

Von der Befragung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Wirecard-Untersuchungsausschuss hatte sich die Opposition Einblicke in das Geschehen rund um die China-Reise der Kanzlerin 2019 erhofft. Wenn sich „über Nacht über 20 Milliarden Euro in Konfetti auflösen, muss jemand dafür die politische Verantwortung tragen“, sagte der Obmann der Linksfraktion im Untersuchungsausschuss, Fabio De Masi, am Freitag vor dem Beginn der Sitzung. Er spielte damit auf den Börsenwert des mittlerweile insolventen Unternehmens an.

Merkel müsse beantworten, weshalb sie sich „beim mächtigsten Mann Chinas“ für ein Unternehmen eingesetzt habe, von dem Unregelmäßigkeiten bekannt gewesen seien. Wirecard hatte Ende Juni 2020 Insolvenz angemeldet und soll jahrelang die Bilanzen gefälscht haben. Der Untersuchungsausschuss arbeitet die Geschehnisse rund um den Skandal auf und befragt dazu am Vormittag die Bundeskanzlerin.

Grünen-Ausschussmitglied Danyal Bayaz sagte dazu, er erwarte durchaus, dass sich die Kanzlerin im Ausland für deutsche Interessen und auch deutsche Unternehmen einsetze. Der Zeitpunkt hätte allerdings „mehr Sensibilität“ erfordert. Merkel habe sich „nicht mit Ruhm bekleckert“. (dpa/afp)

