Island: Ultraschneller Magmastrom füllt Erdspalten unter Grindavík

Zum dritten Mal innerhalb von acht Wochen brach auf der Vulkaninsel Island nahe Grindavík die Erde auf. Die glutrote Lava bahnt sich ihren Weg – wichtige Straßen und Leitungen stellen keine Hindernisse für den mehrere tausend Grad heißen Steinfluss dar.

So spektakulär und faszinierend die Bilder des Vulkanausbruchs sind, so ernst ist die Lage vor Ort. Inzwischen ist die Warmwasserversorgung in dem betroffenen Gebiet vollständig gekappt, weshalb die isländischen Behörden den Notstand für die Region südwestlich von Reykjavik ausriefen.

Währenddessen scheint sich die unterirdische 15 Kilometer lange Erdspalte immer wieder mit neuer heißer Magma zu füllen. Zwar sind Vulkanausbrüche in diesem Gebiet keine Seltenheit, doch dafür die Menge an Magma.

Doch kein Messfehler

So berichten Forscher der Universität von Island in ihrer aktuellen Studie, dass der unterirdische Magmastrom unter Grindavík eine noch nie da gewesene Rate von 7.400 Kubikmetern pro Sekunde erreicht. Dieser ist fast 8-mal höher als der durchschnittliche Wasserdurchfluss der Seine in Paris, der nur 560 Kubikmeter pro Sekunde beträgt, beziehungsweise etwa genauso groß wie der Durchfluss der Donau.

„Am Abend des 10. November 2023 waren die ersten Schätzungen der Magmazuflussrate extrem hoch“, sagt Dr. Michelle Parks, Vulkanexpertin des isländischen Wetterdienstes. „Die Schätzungen beruhten auf der Modellierung von Echtzeit-Daten, und wir dachten zunächst, dass die Messungen fehlerhaft sein müssten. Das war jedoch nicht der Fall – die Daten waren korrekt“, so Parks.

Laut den Geologen lässt die hohe Fließgeschwindigkeit darauf schließen, dass sich weitere große Erdrisse in der Region bilden, die weitere Magma ansammeln können – mit ernsthaftem Gefahrenpotenzial. Hinzu kommen die tektonischen Spannungen und Brüche sowie der enorme Druck, der von der darunterliegenden Magmakammer ausgeübt wird.

„Die gewonnenen Erkenntnisse erklären, wie sich extrem lange, mit Magma gefüllte Erdspalten von mehr als zehn Kilometern Länge bilden können. Dies geschieht durch das Zusammenwirken von großen Rissen, die sich an der Grenze einer unterirdischen Magmakammer bilden, wo enorme Magmamengen angesammelt werden“, erklärt Geophysiker Freysteinn Sigmundsson.

Die Studie erschien am 08. Februar 2024 im Fachmagazin „Science“.