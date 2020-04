Forschung Tequila im Tank: Biokraftstoffe aus Agaven sind effizienter als aus Mais oder Zucker

Ethanol aus Agaven könnte in Zukunft als Treibstoff dienen. Australische Forscher bauen die "Tequila"-Pflanze in Queensland an und fanden einige bedeutende Vorteile gegenüber anderen Quellen von Bioethanol wie Zuckerrohr und Mais.