28-Jähriger beschädigt bei illegalen Autorennen in Hamburg sechs Autos

Vermutlich waren mehrere beteiligt – doch nur einer wurde bekannt. Ein illegales Autorennen endete für einen der Fahrer im auf-dem-Dach-liegenden Auto. Der Fahrer erlitt keine schweren Verletzungen.

Bei einem illegalen Autorennen in Hamburgs Innenstadt hat ein 28-Jähriger in der Nacht zum Sonntag einen schweren Unfall gebaut und dabei sechs andere Autos sowie zahlreiche an der Straße abgestellte Fahrräder beschädigt. Im Viertel Rotherbaum beschleunigte der Fahrer eines Mercedes AMG so stark, dass er die Kontrolle verlor, auf die Gegenfahrbahn geriet, gegen ein geparktes Auto, mehrere Verkehrsschilder und Schutzbügel stieß und sich schließlich überschlug, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto landete auf dem Dach. Ein vorbeikommender Motorradfahrer zog den 28-Jährigen aus dem Auto. Er erlitt nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen lagen nicht vor, wie die Polizei erklärte.

Sie sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem Fahrverhalten vor dem Unfall sowie möglichen weiteren Beteiligten machen können. Ersten Aussagen zufolge waren an dem mutmaßlichen Rennen ein weiteres Auto und ein Motorrad beteiligt. (afp)