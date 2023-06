56-Jähriger bei mutmaßlichem Streit auf Straße in Hamburg erstochen

In Hamburg ist ein 56-Jähriger mutmaßlich bei einem Streit auf offener Straße erstochen worden. Wie die Polizei in der Hansestadt am Sonntag mitteilte, ereignete sich das Verbrechen am Freitagabend im Stadtteil Harburg.

Zeugen hörten zunächst einen lautstarken Streit zwischen offensichtlich mehreren Männern, wenig späten fanden Passanten den schwerverletzten 56-Jährigen an einer Straßenecke. Er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch vor Ort.

Nach Angaben der Beamten begannen 20 Streifenwagen und diverse Zivilfahnder umgehend mit der Suche nach Verdächtigen, die Fahndungsmaßnahmen blieben aber vergebens.

Später nahm eine Mordkommission die Ermittlungen zu Abläufen und Hintergründen auf. Während des laufenden Einsatzes erschienen auch Angehörige des Verstorbenen am Tatort. Sie mussten akutpsychologisch betreut werden. (afp)