Aggressives Trio greift in bayerischem Ansbach zwei Passanten an – Mordkommission ermittelt

Drei Männer haben in der bayerischen Stadt Ansbach Passanten brutal angegriffen. Die beiden Opfer wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Nürnberg am Sonntag mitteilte. Bei der Festnahme hätten die drei Männer außerdem zwei Polizisten verletzt. Gegen sie werde nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt.

In der Nacht zu Sonntag wurde den Angaben zufolge erst ein 42-Jähriger reglos auf einem Gehweg liegend gefunden. Passanten hätten die Polizei verständigt.

Der 42-Jährige habe gesagt, dass er von drei ihm unbekannten Männern zu Boden geschlagen und massiv getreten worden sei. Er habe schwere Verletzungen an Kopf und Gesicht erlitten und musste ins Krankenhaus.

Drei Täter gestellt, weitere Verletzte

Etwas später habe ein 26 Jahre alter Autofahrer die Polizei gerufen, weil drei Männer ihn am Weiterfahren hindern würden. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der 26-Jährige von drei Tätern zu Boden geschlagen und massiv gegen den Kopf getreten wurde. Die drei Männer seien danach geflüchtet. Auch der 26-Jährige musste ins Krankenhaus.

Die Polizei stellte die drei mutmaßlichen Täter schließlich in einem Haus. Bei der Festnahme hätten die drei Männer „erheblich“ Gewalt angewandt, teilte die Polizei mit. Darum sei ein Taser eingesetzt worden.

Unter anderem seien zwei Beamte in die Hand gebissen worden. Wegen des Tasereinsatzes habe einer der Tatverdächtigen, ein 21-Jähriger, im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Prüfung auf Untersuchungshaft

Gegen die drei Männer im Alter von 18, 21 und 34 Jahren wird nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt. Sie sollten einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der die Untersuchungshaft prüft.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach gegen das Trio unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die drei Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. (afp/red)