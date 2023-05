Berlin: 32-Jähriger soll auf Türsteher von Nachtclub geschossen haben

Streit um Einlass in Club

Weil ihm Sicherheitskräfte den Zutritt zu einem Nachtclub verwehrt haben, soll ein 32-Jähriger in Berlin auf einen der Türsteher geschossen haben. Durch den Schuss am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Prenzlauer Berg habe der Türsteher einen Durchschuss des Schienbeins erlitten, teilte die Polizei mit. Sein Kollege sei bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt worden, er habe eine Platzwunde am Kopf.

Laut Polizei wollte der 32-Jährige zusammen mit einem 24-Jährigen in einen Club an der Schönhauser Allee. Die Türsteher hätten ihnen aber den Zutritt verwehrt.

Daraufhin sei es zu einem Streit zwischen den Männern gekommen. Zeugen hätten ausgesagt, dass der 32-Jährige eine Waffe gezogen und auf einen der Türsteher geschossen habe.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Da er im Gesicht ebenfalls verletzt wurde, musste er im Krankenhaus behandelt werden.

Sein mutmaßlicher Mittäter habe eine Blutprobe abgegeben und sei der Kriminalpolizei übergeben worden, hieß es weiter. Ermittelt wird wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung. (afp)