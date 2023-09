Drei Männer sollen Friedensrichter brutal verprügelt haben – Festnahmen im Saarland

Ein Mann in Handschellen. Symbolbild Foto: iStock

Monatelange Flucht beendet: Drei mutmaßliche Straftäter, die nach einer brutalen Attacke auf einen Friedensrichter im vergangenen April in Frankfurt flüchtig waren, sind nun im Saarland gefasst worden.

Ermittler haben im Saarland drei Männer festgenommen, die einen sogenannten Friedensrichter brutal verprügelt haben sollen. Die Verdächtigen seien mehrere Monate lang auf der Flucht gewesen, teilte das saarländische Landespolizeipräsidium am Dienstagabend mit. Demnach wurden sie in einem Wohnhaus in Völklingen festgenommen. Ihnen wird versuchte Tötung vorgeworfen.

Die Männer sollen im April 2022 in Frankfurt am Main im Rahmen eines sogenannten Friedengesprächs den Friedensrichter mit Hockeyschlägern schwer verletzt haben. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und verlor sein rechtes Auge. Die Verdächtigen sollen ein Video von der Tat ins Netz gestellt und sich damit gebrüstet haben.

Die Fahndung nach den drei europaweit vernetzten Männern aus Rumänien und Frankreich war nach Angaben der Ermittler schwierig. Sie konnten schließlich im Saarland ausfindig gemacht werden, wo sie sich bei Bekannten vor den Behörden versteckt haben sollen. Die Festnahme wurde vom Spezialeinsatzkommando unterstützt, weil die Verdächtigen Schusswaffen haben sollten und als äußerst gewalttätig gelten. Alle drei wurden nach Frankfurt gebracht. (afp/dl)