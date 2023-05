Einsatz in Flüchtlingsunterkunft: Polizisten schießen auf Messerangreifer

Bei einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover haben Polizisten am Mittwoch einen mit einem Messer bewaffneten Mann durch Schüsse schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Einsatzkräfte in der niedersächsischen Hauptstadt unter Verweis auf erste Erkenntnisse mitteilte, soll dieser zuvor auf die Beamten zugekommen und nicht auf Anspracheversuche reagiert haben. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sowie die Identität des Schwerverletzten sind bisher noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Nach Angaben des Sprechers war die Polizei zunächst wegen „Streitigkeiten“ über die Hausordnung angefordert worden. Im weiteren Verlauf ereignete sich dann das Geschehen. Es seien mehrere Schüsse abgegeben worden, sagte der Sprecher. Der Bewohner sei danach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. (afp/dl)