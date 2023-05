Mehrere schwer verletzte Einsatzkräfte bei Explosion in Hochhaus in Ratingen

In einem Hochhaus wollten Polizei und Feuerwehr die Tür zu einer Wohnung öffnen. Dann gibt es eine Explosion – und viele Verletzte.

Bei einer Explosion in einem Hochhaus im nordrhein-westfälischen Ratingen sind am Donnerstag mehrere Polizeibeamte und Einsatzkräfte der Feuerwehr teilweise schwer verletzt worden. Ein 57-jähriger Tatverdächtiger wurde von Spezialkräften der Polizei vorläufig festgenommen, wie die Polizei in Düsseldorf berichtete. In der Wohnung, in der die Explosion ausgelöst worden war, wurde am Nachmittag eine Leiche gefunden. Deren Identität war zunächst unklar.

Gegen 11.15 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer in einem Hochhaus gelegenen Wohnung in Ratingen-West gerufen. Es wurde nach Polizeiangaben vermutet, dass sich in der Wohnung eine hilflose Person aufhalten könnte. Es habe zudem Hinweise auf einen Brand gegeben.

Als die Einsatzkräfte an der Wohnung eintrafen, habe es eine Explosion gegeben, erklärte die Polizei. Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute wurden dabei zum Teil schwerst verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. SEK-Kräfte drangen in die Wohnung ein und nahmen den 57-jährigen Wohnungsinhaber fest.

Unbekannte Hintergründe

Die Hintergründe der Explosion waren zunächst noch unbekannt. Die Ermittlungen und der Einsatz dauerten am Nachmittag an.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, die Polizei ermittle „mit Hochdruck“. „Meine Gedanken sind bei den Schwerstverletzten und den Familien“, sagte Reul im Landtag, wo er an einer Ausschusssitzung teilnahm.

Es sei für ihn „unbegreiflich“, dass Menschen wie Polizisten und Feuerwehrleute zu einem Einsatz gingen und helfen wollten und „am Ende ihr Leben riskieren“. Reul kündigte an, sich am Nachmittag zum Tatort in Ratingen zu begeben. (afp/red)