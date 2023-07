Gewalt in Görlitz: Männergruppe überfällt Paar in Wohnung, greift Polizei an

Die sächsische Polizei wird zu einem Einsatz gerufen – und dann selbst attackiert. Gegen einen 35-Jährigen besteht nun ein Haftbefehl.

Mehrere Männer haben am Abend des 21. Juli im sächsischen Görlitz ein Pärchen in dessen Wohnung überfallen. Vier männliche Personen verschafften sich zunächst Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Anschließend klopften sie an einer Wohnungstür.

Als der 34-jährige Wohnungsinhaber öffnete, schlug einer aus der Gruppe unvermittelt zu und schubste den Geschädigten in ein Zimmer. Dort schlug und trat er weiter auf ihn ein. Auch die ebenfalls in der Wohnung befindliche 27-Jährige wurde angegriffen. Die Männer nahmen ein Handy mit und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Wohnungsinhaber wurden beide verletzt. Die Gruppe verließ zunächst den Tatort.

Zweiter Angriff der gleichen Gruppe

Hinzueilende Polizisten nahmen den Sachverhalt auf. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Als die Beamten in der Wohnung den Fall aufnahmen, kehrte die Gruppe zurück und attackierte die Polizisten. Einer der Männer bedrohte die Beamten mit einem Messer. Die Polizei setzte Reizgas ein.

Auch als Verstärkung der Bundespolizei eintraf, griff die Gruppe die Beamten weiter an. Mehrere Polizisten wurden leicht verletzt.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte die Identität von fünf deutschen Tatverdächtigen fest. Es handelt sich um vier männliche Personen im Alter von 13, 16, 18 und 35 und eine 39-jährige Frau. Alle bekannten Tatverdächtigen wurden fixiert und zum Polizeirevier Görlitz gebracht.

Ein weiterer Tatverdächtiger konnte entkommen. Gegen den 35-Jährigen, der nach ersten Erkenntnissen als Rädelsführer gilt, wurde Haftbefehl erlassen.

Es wird wegen schweren Raubes in Tateinheit mit einer räuberischen Erpressung sowie eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Zu den Hintergründen des Angriffs machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl gegen den 35-Jährigen beim Amtsgericht Görlitz, es wurde Haftbefehl erlassen. Polizisten brachten den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt. Angaben zur Höhe des Stehl- und Sachschadens liegen derzeit nicht vor. (dpa/red)