Landsberg: Fahndung nach dem Feldweg-Mörder beginnt

Die Kleinstadt Landsberg im Saalekreis von Sachsen-Anhalt liegt im Städtedreieck Halle, Leipzig und Bitterfeld. Am Dienstagnachmittag wurde die Ruhe der beschaulichen 15.000-Einwohner-Stadt durch einen Leichenfund gestört. Seine Freunde entdeckten den Toten am Dienstag, 31. Oktober, mit schweren Kopfverletzungen an einem Feldweg nahe des Landsberger Ortsteils Sietzsch.

Sie hatten sich auf die Suche nach dem 49-Jährigen gemacht, nachdem dieser vom Hundespaziergang nicht zurückkam und wie verabredet seine Lebensgefährtin am Flugplatz abgeholt hatte. Diese hatte die Freunde alarmiert und gebeten, den Mann zu suchen.

Notarzt konnte nichts mehr tun

Polizei und Rettung wurden gegen 15:15 Uhr alarmiert. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Tatort wurde von der Kriminalpolizei gesichert und die Spurensicherung ging an die Arbeit. Nach Angaben der „Bild“ wurde auch ein Rechtsmediziner hinzugezogen. Demnach passten die Verletzungen nicht zu einem Sturz. Auch ein Angriff des Hundes des Mannes wurde aufgrund der Verletzungen ausgeschlossen. Dem Bericht zufolge hatte der Hund des Mannes offenbar die ganze Zeit neben seinem Herrchen gewacht.

Staatsanwaltschaft geht von Verbrechen aus

Die Staatsanwaltschaft Halle erklärte gegenüber dem MDR, dass man nach vorläufigem Obduktionsbericht von einem Verbrechen ausgeht.

Nun macht sich die Polizei Sachsen auf die Suche nach einem Mörder.

„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte Staatsanwalt Dennis Cernota nach „Bild“-Angaben. Die Zeitung berichtet, dass die Ermittler derzeit einer konkreten Spur im persönlichen Umfeld des Paares nachgingen.

Zeugenhinweise unter 0345 224 1291

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Sachsen um Hilfe aus der Bevölkerung. „Wem ist am Dienstagvormittag des 31. Oktober 2023 in Sietzsch oder in der näheren Umgebung etwas Verdächtiges aufgefallen?“, fragt die Polizei und bittet um mögliche Zeugenhinweise. Die Frage ergeht nach einer mutmaßlich männlichen Person in einem Auto, das über längere Zeit dort gestanden haben könnte.

Die Polizei bittet um jegliche Hinweise unter der Telefonnummer 0345 224 1291. Wem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, soll sich umgehend melden. Polizeisprecher Alexander Junghans betont nochmals: „Jeder Hinweis, sei er noch so klein, könnte von entscheidender Bedeutung sein.“