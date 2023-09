Mädchenmord in Barenburg: Tatverdächtiger festgenommen

Der Polizei gelang die Festnahme eines Tatverdächtigen im Mordfall um eine Schülerin in Barenburg und einer Messerattacke auf eine Frau in Sulingen.

Die Fahndung nach dem mutmaßlichen Mörder eines 17-jährigen Mädchens in Barendorf hat offenbar ein Ende. Nachdem die Polizei am Mittwochnachmittag, 13. September, die Ermittlungen durch eine Öffentlichkeitsfahndung erweitert hatte, konnte der Tatverdächtige noch am Abend festgenommen werden.

Angaben der Polizeiinspektion Diepholz zufolge hatte man zunächst das Fluchtfahrzeug des 42-Jährigen verlassen aufgefunden. Das Kfz stand rund 70 Kilometer östlich vom Tatort Barenburg. Die weitere Fahndung nach dem Tatverdächtigen führte zu seiner Festnahme durch Einsatzkräfte der Polizei gegen 20:10 Uhr im Raum Schwarmstedt. Der Mann leistete bei seiner Verhaftung keinen Widerstand. Nach Angaben des NDR wurden die Haftbefehle wegen der Vorwürfe des vollendeten und versuchten Totschlags erlassen. Der Mann soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Einen entscheidenden Hinweis zur Identifizierung des Mannes lieferte dieser offenbar selbst, als er in einem Nachbarort von Barenburg eine Frau (30) mit einem Messer angriff und dabei schwer verletzte. Er flüchtete mit einem Fahrzeug, das identifiziert werden konnte. Polizeisprecherin Tanja Weber von der Polizeiinspektion Diepholz bedankte sich in einer Mitteilung für die Unterstützung der Bevölkerung.

Fahndung eingestellt❗️Der von der #Polizei gesuchte Tatverdächtige konnte gestern Abend in Schwarmstedt festgenommen werden. 👇https://t.co/6n6tKFy2T5 #ots Bitte keine weiteren Bilder der Person verbreiten. Tausend Dank für die große Unterstützung👮‍♀️👮 *tg pic.twitter.com/4OYYV16VWY — Polizei Diepholz (@Polizei_DH) September 14, 2023

Verdacht des Mordes und versuchten Mordes

Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, am Sonntag, 10. September 2023, zwischen 18:30 und 19:00 Uhr, an der Feldstraße Schwarzer Dieken in Barenburg, eine 17-jährige Gymnasiastin getötet zu haben. Die Leiche des Mädchens wurde in einem Entwässerungsgraben eines Maisfeldes neben dem Verbindungsweg gefunden.

Polizeisprecher Gissing erklärte in einem ersten Statement: „Nach dem Ergebnis der Obduktion ist die junge Frau eines gewaltsamen Todes gestorben.“ Die Polizei bestätigte zudem, dass man bei der Untersuchung der Leiche keine Hinweise auf eine Sexualstraftat finden konnte. Ein möglicher Verkehrsunfall wurde aufgrund der Obduktion ausgeschlossen.

Bald darauf kam es zu einem weiteren Verbrechen in der Gegend. Dieses ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag, 12. September, gegen 0:35 Uhr auf dem McDonald’s-Parkplatz im nur wenige Kilometer von Barenburg entfernten Sulingen. Dort hatte ein Mann eine junge Frau mit einem Messer angegriffen. Die 30-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Passanten konnten den Angreifer abdrängen und vor weiteren Attacken gegen die Frau abhalten. Der Täter flüchtete in einem Fahrzeug. Über dieses erfolgte anschließend seine Identifizierung. Polizeisprecher Gissing berichtete: „In dem Zusammenhang prüft die Polizei auch einen möglichen Tatzusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der 17-Jährigen in Barenburg.“

Die Fahndung nach dem flüchtigen 42-Jährigen begann. Am Mittwochnachmittag wurde dann die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet, die Stunden später zur Festnahme des Mannes führte.