Öffentlichkeitsfahndung nach Mädchenmord in Barenburg: 17-Jährige getötet, 30-Jährige schwer verletzt

Öffentlichkeitsfahndung nach Mord in Barenburg und versuchtem Mord in Sulingen. Foto: Polizei Diepholz

Die Polizei Diepholz bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Fahndung. Gesucht wird der mutmaßliche Mörder einer 17-Jährigen in Barenburg. Der Tatverdächtige hatte auch eine 30-jährige Frau in Sulfingen mit dem Messer schwer verletzt.

Die 1.200-Einwohner-Gemeinde Barenburg im Niedersachsen ist schockiert! In dem Flecken im Dreieck zwischen den Städten Bremen, Hannover und Bielefeld wurde eine Jugendliche tot aufgefunden.

Der gewaltsame Tod des Mädchens (17) steht offenbar im Zusammenhang mit einer brutalen Messerattacke auf eine junge Frau (30) bei McDonald’s im benachbarten Sulingen. „In dem Zusammenhang prüft die Polizei auch einen möglichen Tatzusammenhang mit dem gewaltsamen Tod der 17-Jährigen in Barenburg“, erklärte Polizeisprecher Thomas Gissing von der Polizeiinspektion Diepholz in einer Stellungnahme. Die Fahndung nach dem 42-Jährigen zweifachen Tatverdächtigen läuft auf Hochtouren und wurde mittlerweile zur Öffentlichkeitsfahndung angehoben.

Polizeisprecher Gissing sagt zum neuesten Stand der Ermittlungen: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat er seine Opfer zufällig ausgewählt und diese unkontrolliert attackiert. Andreas Becker ist als gefährlich einzustufen. Bei Sichtung des Tatverdächtigen oder des mitgeführten PKW bitte umgehend die Polizei informieren und nicht an die Person herantreten.“

Tatverdächtiger: Andreas Becker, 42 Jahre, aus Kirchdorf

Fluchtfahrzeug: VW Touran, grau, amtl. Kennzeichen DH-RK 5555

Tatzeit 1: Sonntagabend, 10. September 2023, zwischen 18:30 und 19:00 Uhr, Barenburg, Schwarzer Dieken

Tatzeit 2: Dienstag, 12. September 2023, 0:35 Uhr, McDonald’s-Parkplatz, Friedrich-Titjen-Straße, Sulingen

Polizei-Hotline 05441 – 971200

Am Montagabend meldete die Polizei Diepholz den Fund einer toten Jugendlichen. Man hatte die 17-Jährige am Sonntagabend gegen 19 Uhr in einem wenig Wasser führenden Graben zwischen einem Maisfeld und der Verbindungsstraße „Schwarzer Dieken“ in Barenburg gefunden. Aufgrund der Lage vor Ort ermitteln die Polizeiinspektion Diepholz und die Staatsanwaltschaft Verden wegen eines Tötungsdelikts.

Polizeisprecher Gissing bestätigte: „Nach dem Ergebnis der Obduktion ist die junge Frau eines gewaltsamen Todes gestorben.“ Die Polizei bestätigte zudem, dass man bei der Untersuchung der Leiche keine Hinweise auf eine Sexualstraftat finden konnte. Auch ein möglicher Verkehrsunfall wurde aufgrund der Obduktion ausgeschlossen.

Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt und der Spurensicherung übergeben. Eine 25-köpfige Mordkommission „Inliner“ wurde eingerichtet. Nach Angaben der „HNA“ wurde der Name aufgrund der Tatsache gewählt, dass das Mädchen auf der Straße zwischen den Feldern mit Inlinern unterwegs gewesen war.

Die Polizei Diepholz hofft weiterhin auf mögliche Zeugen, „insbesondere Anwohner, Spaziergänger und Landwirte“, die Beobachtungen in der relevanten Zeit zwischen 18 und 19 Uhr am Fundtag gemacht haben. Hinweise werden auch unter 05441/9710 erbeten.

Versuchter Messer-Mord bei McDonald’s

Im weiteren Verlauf des Geschehens wurde eine Messerattacke auf eine junge Frau gemeldet. Gegen 0:35 Uhr in der Nacht auf Mittwoch hatte ein zunächst unbekannter Mann beim McDonald’s-Parkplatz an der Friedrich-Tietjen-Straße in Barenburg eine 30-jährige Frau mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Nur durch den beherzten und mutigen Einsatz von Zeugen konnte Schlimmeres verhindert werden, wie Polizeisprecher Gissing ausführte. Die Frau sei mit „schweren, aber nicht lebensgefährlichen“ Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.

Der Polizei gelang es aufgrund des Kfz-Kennzeichens des Fluchtfahrzeugs des Täters, diesen rasch zu identifizieren. „Der 42-jährige Mann ist seit der Tat auf der Flucht“, erklärte Polizeisprecher Gissing dazu und bestätigte die Einleitung umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann.

Angaben der „Bild“ zufolge soll die 17-Jährige eine Gymnasiastin sein und in der 40 Einwohner zählenden Samtgemeinde Kirchdorf, wenige Kilometer südöstlich von Barenburg, gelebt haben. Dort soll auch ein Bauernhaus auf der Suche nach dem Täter durchsucht worden sein. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich den Angaben nach um einen grauen VW Touran handeln. Der Täter soll Deutscher sein.