Mann sticht mit Messer auf Mädchen ein: U-Haft?

Nach einer Messerattacke auf ein vierjähriges Mädchen in einem Supermarkt in Baden-Württemberg sind die Hintergründe der Tat weiterhin unklar.

Der mutmaßliche Täter soll am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 34-Jährige habe sich offenbar noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Polizeisprecherin.

Polizei: Supermarkt-Angreifer ohne Beziehung zu Opfer

Der Tatverdächtige hat laut Polizei keine Vorbeziehung zu dem Kind gehabt. Das angegriffene Mädchen sei mit seiner Mutter in dem Geschäft gewesen, teilte die Polizei mit.

Der 34-Jährige stach bisherigen Ermittlungen zufolge unvermittelt zu. Angaben der Polizei zufolge bemerkte ein Zeuge im Supermarkt das Geschehen, nahm dem Angreifer das Messer ab und verständigte die Beamten.

Der Tatverdächtige habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Das Kind wurde schwer verletzt und befand sich nach einer Notoperation im stabilen Zustand.

Nach Ermittlerangaben ging der Mann laut Zeugenaussagen „unvermittelt“ auf das Mädchen los, das sich mit seiner Mutter in dem Laden aufhielt. Ein Zeuge nahm dem Verdächtigen das Messer ab, rief die Polizei und verfolgte den 34-Jährigen. Einsatzkräfte nahmen diesen kurz darauf fest.

Der Discounter in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) war am Vormittag wieder wie gewohnt für Kundschaft geöffnet, sagte ein dpa-Fotograf vor Ort. Im Supermarkt habe es keine Spuren mehr gegeben, die an die Tat von Mittwochnachmittag erinnerten. Weitere Informationen zu dem Fall kündigte die Polizei für den Vormittag an. (dpa/afp/red)