Mörder auf der Flucht: Großfahndung in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sucht die Polizei nach einem aus der Haft entkommenen Mörder. Der 43-Jährige sei am Montag „im Rahmen einer geplanten Ausführung im Bereich eines Baggersees“ in der Nähe von Germersheim trotz Begleitung von zwei Justizbeamten in ein Waldstück geflüchtet und seitdem verschwunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in Karlsruhe und Pforzheim mit. Es lief eine Großfahndung.

Den Angaben zufolge trug der Gefangene eine Fußfessel, die kurz nach seiner Flucht am Montag aber im Stadtgebiet von Germersheim gefunden wurde. Es wurde umgehend eine Suchaktion gestartet, an der sich unter anderem ein Hubschrauber und eine Hundestaffel der Polizei beteiligte.

Auch „mögliche Hinwendungsorte“ des Straftäters würden im Rahmen der Fahndung überprüft, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mit. Bis zum Dienstag blieben sämtliche Maßnahmen aber ergebnislos. Der Mann wurde demnach 2012 unter anderem wegen Mordes vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. (afp/dl)