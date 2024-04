Tod von Polizist nach Einsatz in Thüringen: Kein Zusammenhang mit Angriff

Im Fall eines nach einem Einsatz verstorbenen Polizisten in Thüringen sehen die Ermittler keinen Zusammenhang mit einem vorangegangenen Angriff auf den Beamten.

Im Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchungen konnte bislang kein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer möglichen Gewalteinwirkung gegen den Beamten und seinem späteren Tod festgestellt werden. Das teilte die Landespolizeiinspektion am Samstagabend in Erfurt mit.

Ein 18-jähriger Beschuldigte wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens dauerten an.

In der Nacht zum Samstag waren Einsatzkräfte zur Klärung einer Streitigkeit in eine Kleingartenanlage in Bad Frankenhausen gerufen worden.

Dort soll der 18-Jährige auf die Polizisten eingeschlagen haben. Der 57-jährige Beamte brach kurz danach in der Nähe des Einsatzortes zusammen. Er wurde demnach zunächst reanimiert und in ein Erfurter Krankenhaus gebracht, wo er jedoch am Samstagmorgen starb. (afp/red)